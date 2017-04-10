Hrant Dink cinayetinde itirafçı bombası

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak kamu görevlilerinin yargılandığı davaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya eski Trabzon İsitihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın sözleri damga vurdu.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre; Duruşmada davanın sanıklarından dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın emniyet ifadesi okundu. Sarı'nın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirttiği ifadesinde, “2006 yılında Trabzon'a tayin olduktan sonra okuldan arkadaşım İrfan Akkaya ile arkadaşlığım ilerledi. Beni 2007'de evine davet ettikten sonra burada öğretmen olduğunu söyleyen kişi ile tanıştım. Bu kişiyle daha sonra karşılaştığımız zamanlarda Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisinden makaleler okuyarak bu yapıyla ilgili şeylerden konuştu. O dönem hükümetin destek verdiği bu yapıya yakınlaşmanın tehdit oluşturmayacağını düşündüm. 2012 yılından sonra örgütle irtibatımı kestim. Ancak İrfan Akkaya ile dostluğumuz nedeniyle görüşmelerimiz devam etti” dedi.

Sarı, emniyet istihbaratta cemaat üyeliğinin o dönem yüzde 60 oranında olduğunu belirterek, cemaat sohbetlerinde “yedek” tutulduğunu hissettiğini söyledi ve “Dink cinayeti nedeniyle üzerimde oluşan siyasi baskı ve siyasiler tarafından desteklenmesi nedeniyle cemaat sohbetlerine katılmaya devam ettim” ifadelerini kullandı. İrfan Akkaya ise ifadesinde Faruk Sarı'yı akademi yıllarında cemaat evlerinden hatırladığını kaydetti.

“YILMAZER CEMAATİN HAS ADAMI”

Tanık olarak dinlenen İstihbarat Daire eski Başkan Yardımcısı Fikret Salmaner ise ifadesinde İstanbul İstihbarat Şubesi eski Müdürü Ahmet İlhan Güler'in Ankara'da Recep Güven'in evinde Coşgun Çakar'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Salmaner, “Ahmet İlhan Güler'in Recep Güven'in evine kahvaltıya gitmek istedi ve ben götürdüm. Evde Coşkun Çakar kendisine 'İstanbul'da istenmiyorsun' dediler. Güler bunu müdürlerle görüşeceğini söyledi. Akyürek'le görüşmeye gittik. Akyürek 'Arkadaşlar ne istiyorsa o olacak' dedi. Güler, İl Emniyet Müdürüyle görüşeceğini bel altı vurmamalarını söyledi” dedi. Salmaner, Ali Fuat Yılmazer'i “cemaatin has adamı” olarak niteledi.

“CİDDİYET BULAMADIK”

Duruşmada savunmasını tamamlayan Ali Fuat Yılmazer'in çapraz sorgusuna geçildi. Dink ailesi avukatların Hakan Bakırcıoğlu'nun “Yasin Hayal'in Ermenilere kin beslediği ve İstanbul'da eylem yapacağına ilişkin istihbarat raporu dikkatinizi çekti mi” sorusu üzerine Yılmazer, “Ben genel anlamda değerlendirdim bunu. Tehdit potansiyelinin göstergesi bu. Örgütsel ciddiyet anlamında bir şey bulamadık Yasin Hayal ile ilgili” yanıtını verdi.

Bakırcıoğlu'nun “Danıştay saldırısı sonrası azınlıklara yönelik saldırı olabileceği yönünde daire başkanlığı olarak bir değerlendirme yaptınız mı” sorusunu ise Yılmazer, “Siyasal istikrarlaştırma planlı eylemlerdi. Eylemin azmettiricisi Salih Kunter ile sınırlandıramazsınız. Onun arkasına kafa yormak gerek. Ankara, Muzaffer Tekin ve Veli Küçük bağlantısını bulmuş. Ama biz illere çalışma yaptıramamışız. Muzaffer Tekin ile ilgili çalışma yapılabilseydi bunlar daha etkinken arkasında gelenler bıçak gibi kesilirdi. Bu insanlar bu eylemleri devletin desteklediğine inanmış. Devlet adına yaptığına inanmışlar” diye cevapladı.

HRANT DİNK KİMDİR ?

Agos gazetesinin Türkiye Ermenisi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülmesi olayı. Önceden pek çok tehdit almış olan Dink, Agos'un Halaskargazi Caddesindeki binasının önünde başının arkasına ateş edilerek öldürüldü. Olay, Türkiye'de derin devlet ve milliyetçilik olgularını gündeme taşıdı. Dink'in cenazesinde on binlerce kişi tarafından cinayete tepki olarak atılan "Hepimiz Hrant'ız, Hepimiz Ermeniyiz" sloganı uzun süre tartışıldı.