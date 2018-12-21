Hrant Dink davasında 2 kişi tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanıklı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.



Sanıklardan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Astsubay Yavuz Karakaya tahliye oldu.



Duruşma,12-13-14 Mart tarihlerine bırakıldı.