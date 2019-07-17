  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Temmuz 2019 16:08

Hrant Dink davasında flaş karar ! Duruşmadan sonra gözaltına alındı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan ana dava hükümlülerinden Erhan Tuncel'e 99 buçuk yıl, Ogün Samast'a 2 buçuk yıl, Yasin Hayal'e ise 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Tuncel, duruşma sonrası gözaltına alındı.

Hrant Dink davasında flaş karar ! Duruşmadan sonra gözaltına alındı
A+ A-

 AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel, "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink'in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Tuncel'e mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

DHA

hrant dink , dava , suikast
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM