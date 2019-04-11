HSBC Genel Müdürü'ne Erdoğan’a hakaretten beraat

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Gezi olayları döneminde, 6 Haziran 2013 tarihinde Ayşe Arman'ın Twitter üzerinden paylaştığı ve Hitler'in hayatını konu alan “Çöküş” filminin uyarlaması olan bir videoyu retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘SONRA İZLEMEK İÇİN RETWEETLEDİM'

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Süleyman Selim Kervancı ile avukatları katıldı. Savunma yapan Kervancı, HSBC Bank'ta genel müdür olduğunu ve halen işine devam ettiğini belirterek, “Gün içerisinde Twitter'a girdiğimde Ayşe Arman'ın paylaşmış olduğu videoyu gördüm. Videonun içeriğinde ne olduğuna ilişkin herhangi bir beyan bulunmuyordu. Günün yoğunluğunda onu izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece videoyu kaydedebilmek sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde dönüp izlemekti. Zaten söz konusu tarihte de Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım yapmadım. Aradan geçen zamandan sonra Eskişehir'den bir vatandaş söz konusu video ile ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunmuş” ifadelerini kullandı.

‘HALA GÖREVİMİ YÜRÜTÜYORUM'

Hakaret kastı bulunmadığını söyleyen Kervancı, “Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu soruşturma ile ilgili HSBC firmasına mail atarak Cumhurbaşkanlığına, Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve BDDK'ya kadar hakkımda soruşturma ile ilgili yazı yazmışlardır. Tanınan, bilinen bir şahıs olduğum için bana güvendiklerinden hala görevimi yürütmekteyim” diyerek beraatını istedi.

Son sözü sorulan Kervancı, “Uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Hayatımda ilk defa duruşmaya katılıyorum” dedi

‘CUMHURBAŞKANLIĞI ŞİKAYETÇİ DEĞİL'

Süleyman Selim Kervancı'nın avukatı Deniz Ketenci ise, Cumhurbaşkanlığının da dava nedeniyle herhangi bir şikayeti olmadığını söyleyerek, “Müvekkilim o gün videoyu izleyip kapatsaydı bugün sanık olarak yargılanmayacaktı” ifadelerini kullandı. Avukat Ketenci müvekkilinin beraatını istedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme Süleyman Selim Kervancı'nın suç kastıyla hareket etmediğini belirterek, Kervancı hakkında beraat kararı verdi.



