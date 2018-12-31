HSBC Genel Müdürü'ne Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı'nın, 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımı soruşturma konusu oldu. Kervancı, Gezi Parkı olayları sırasında gazeteci Ayşe Arman'ın Twitter'da paylaştığı bir videoyu 'retweet' etti.

İHBAR EDİLDİ, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddiaya göre; üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına karşın herhangi bir soruşturmaya sebep olmayan video nedeniyle bir vatandaş Kervancı'yı ihbar etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Kervancı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık bu kapsamda Kervancı'nın ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı. Kervancı da avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018'de İstanbul Emniyeti'ne gidip ifade verdi.

Haberde "Videonun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde paylaşılmasına karşın soruşturmanın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülmesi dikkat çekti" ifadeleri yer aldı.

KERVANCI'NIN EMNİYET'TEKİ İFADESİ

Kervancı, "İlk defa bu haksız suçlama ile karşı karşıyayım" diyerek emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

"Şikayete konu videoyu hiç izlemeden, içeriğini bilmeden retweet yaptığımı belirtmek isterim. Zira Ayşe Arman takip ettiğim bir yazardır. Kendisi, ‘Hitler'in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor' isimli videoyu ‘güzel, göz at, seveceksin' notuyla paylaştığından daha sonra izlemek amacıyla, kayıtlı durması için herhangi bir yorum ilave etmeden ve görüş beyan etmeden retweet ettim. Ancak izlemeye fırsat bulamamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, makamına ve diğer kamu görevlilerine karşı hakaret kastım kesinlikle yoktur. Bu soruşturma nedeniyle son derece mağdurum. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim."