HSBC Genel Müdürü’ne ‘Erdoğan’a hakaret’ten soruşturma

Soruşturmanın gerekçesi, Adolf Hitler’in son günlerini anlatan Çöküş filminin bir sahnesinin Gezi eylemlerine uyarlanmasına ilişkin bir videoyu Twitter’da 2 Haziran 2013’te retweetlemesi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Kervancı, “bir ihbar” üzerine paylaşımdan 5 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında emniyette şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Kervancı, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, makamına ve diğer kamu görevlilerine karşı hakaret kastım kesinlikle yoktur. İçeriğini hiç bilmediğim bir videoya istinaden hakkımda yürütülen bu soruşturma nedeniyle son derece mağdurum” dedi. Soruşturmaya konu olan videonun Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde atılmasına rağmen soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaretten” açılması dikkat çekti.



Cumhuriyet’ten Alican Uludağ‘ın haberine göre, Gezi eylemleri sürerken 1945 yılı Nazi Almanyası’nda Adolf Hitler’in son günlerini ve Berlin’in düşüşünü anlatan 2004 yapımı Çöküş filminin bir sahnesi, Türkçe alt yazıyla Gezi eylemleriyle ilişkilendirildi. Hitler’in makamında komutanlara gösterdiği tepki, videoya eklenen alt yazıyla Gezi eylemlerinin polis tarafından bastırılmamasından duyulan rahatsızlık olarak gösterildi.

İddiaya göre gazeteci Ayşe Arman, Youtube’da “Hitler’in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor” isimli videoyu Twitter’da “güzel, göz at, seveceksin” notuyla paylaştı. HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı da bu tweet’i 2 Haziran 2013’te retweet’ledi. Bu zamana kadar herhangi bir işlem yapmayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdan yaklaşık 5 yıl sonra Kervancı hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma başlattı. Kervancı’nın avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018’de İstanbul Emniyeti’ne ifade verdiği ortaya çıktı.

Soruşturmaya konu olan videonun Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde atılmasına rağmen soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaretten” açılması dikkat çekti. Hakaret kastının olmadığını söyleyen Kervancı, şunları anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kamu görevlilerine hakaret kastımın kesinlikle söz konusu olamayacağını, şikâyete konu videoyu hiç izlemeden, içeriğini bilmeden retweet yaptığımı belirtmek isterim. Zira Ayşe Arman takip ettiğim bir yazardır. Kendisi, ‘Hitler’in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor’ isimli videoyu ‘güzel, göz at, seveceksin’ notuyla paylaştığından, merak ederek ve daha sonra izlemek amacıyla, kayıtlı durması için herhangi bir yorum ilave etmeden ve görüş beyan etmeden retweet ettim. Nitekim o dönemde Gezi Parkı olayları yoğun bir şekilde devam etmekteydi ve videonun ‘Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor’ şeklindeki başlığı dikkatimi çekmişti. Ayşe Arman’ın paylaştığı bu videonun içeriğini, olaylara nasıl bir yorum getirildiğini merak etmiştim, ancak izlemeye fırsat bulamamıştım. Sonrasında da videoyu izleme firsatım olmadı.”

Video başlığında Cumhurbaşkanı ya da kamu görevlilerine dair hiçbir ibarenin bulunmadığını anımsatan Kervancı, “Şayet videoda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer kamu görevlileri kastediliyorsa ben bunu bilmeden bir paylaşımda bulundum. Aksi bir durumun kesinlikle söz konusu olamayacağını, samimiyetle dile getirmek isterim. Şikâyetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim.”