HSBC'nin sürpriz Türkiye raporu borsayı hareketlendirdi

İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, Türk hisse senetleri için ''ağırlığını artır'' tavsiyesi verdi. HSBC'nin raporu sonrası güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi yönünü yukarı çevirdi.

HSBC'nin Türkiye'ye ilişkin beklentilerini paylaştığı rapor sonrasında Borsa İstanbul'da yükseliş başladı.

Güne yüzde 0,59 oranında düşüşle başlayan BİST şu sıralar yüzde 1'e yakın primle 13 bin 900 puan seviyelerinde bulunuyor. Endeks 14 bin puanın sınırında işlem görüyor.

HSBC'DEN "AĞIRLIĞINI ARTIR" TAVSİYESİ

NTV'de yer alan habere göre HSBC, Türkiye'ye ilişkin yönelik beklentilerini paylaştığı raporunda, Türk hisseleri için "ağırlığını artır" (overweight) tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

PİYASADA ANLAMLI DEĞERLEME BEKLİYOR

Banka, enflasyonun tepe noktasından inişe geçmesi ve faiz indirimlerinin hız kazanmasıyla birlikte piyasada anlamlı bir yeniden değerleme bekliyor.

Banka ekonomistleri, 2026 yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor. Bu düşüşün, yıl boyunca toplamda bin 150 baz puanlık agresif faiz indirimlerine zemin hazırlayacağı tahmin ediliyor.

Faizlerdeki bu aşağı yönlü hareketin, Türkiye’nin özkaynak maliyetini düşürerek hisse senedi değerlemelerinde güçlü bir toparlanmayı destekleyeceği vurgulanıyor. Mevcut durumda Türk hisselerinin gelişmekte olan piyasalara kıyasla tarihsel düşük seviyelerde işlem gördüğü ifade ediliyor.

"BANKA HİSSELERİNE POZİTİF YANSIYABİLİR"

Raporda, makroekonomik normalleşmenin en büyük kazananının bankacılık sektörü olacağı belirtildi. Faiz indirimlerinin mevduat maliyetlerine kredi faizlerinden daha hızlı yansıyacağı, bunun da bankaların kar marjlarını ve hisse başı kar büyümesini doğrudan destekleyeceği öngörülüyor.

HSBC, Türkiye’nin stratejik konumunun henüz piyasa tarafından tam fiyatlanmadığı görüşünde. Suriye, Gazze, Ukrayna ve Lübnan’ın yeniden inşasında Türkiye’nin kilit rol oynayabileceği, bunun özellikle çimento, sanayi ve enerji sektörleri için yukarı yönlü sürprizler barındırdığı kaydedildi.

NTV

