1 milyon lira ödül konmuştu PKK'ya ağır darbe
1 milyon lira ödül konmuştu PKK'ya ağır darbe
Fabrikada patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Fabrikada patlama ! Ölü ve yaralılar var...
Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
10 dakikada bu hale geldi ! İstanbul'a geliyor...
Ormanlık alan alev alev yanıyor ! 2 mahalle boşaltıldı
Ormanlık alan alev alev yanıyor ! 2 mahalle boşaltıldı
O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
O vaiz infaz edildi... Bomba iddia !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Aşırı sıcaklardan bunalanlara müjde !
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
Araç sahipleri dikkat ! Ödemeler bu ay yapılacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Temmuz 2017 23:49

HSK 780 hakim ve savcının yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesi yaz kararnamesi çalışmasını tamamladı.

HSK 780 hakim ve savcının yerini değiştirdi
A+ A-

HSK 1. Dairesince yaz kararnamesi çalışması tamamlandı. Kararnameye göre; 780 hakim ve savcının yeri değişti, Bazı başsavcılar görevden alındı. Söz konusu kararnameyi Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek duyurdu.

Son düzenlemelerin ardından yeni yapılanması tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki  hakim ve savcıyla ilgili yaz kararnamesindeki son rötuşları yaptı. Kararname ile 780 hakim ve savcının yeri değişti. Aralarında il başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları da var. Bazı başsavcılar görevden alındı.

Değişiklikleri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek Twitter hesabından duyurdu

Milliyet

kararname , hakim ve savcı , hsk , yaz kararnamesi