HSK 780 hakim ve savcının yerini değiştirdi

HSK 1. Dairesince yaz kararnamesi çalışması tamamlandı. Kararnameye göre; 780 hakim ve savcının yeri değişti, Bazı başsavcılar görevden alındı. Söz konusu kararnameyi Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek duyurdu.

Son düzenlemelerin ardından yeni yapılanması tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıyla ilgili yaz kararnamesindeki son rötuşları yaptı. Kararname ile 780 hakim ve savcının yeri değişti. Aralarında il başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları da var. Bazı başsavcılar görevden alındı.

Değişiklikleri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek Twitter hesabından duyurdu