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  3. 21 Mart 2018 18:14

HSK Başkanı'ndan ''torpil'' açıklaması !

Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet YIlmaz, avukatlıktan hakim ve savcılığa atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HSK Başkanı'ndan ''torpil'' açıklaması !
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan hâkimlik ve savcılığa ataması yapılan bin 236 hâkim ve savcının çoğunun AK Partili olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının, Ak Partili oldukları yönündeki eleştirilere cevap verdi. Yılmaz, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

Yılmaz, dünkü kararnamede Elazığ hakimliğine atanan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun Yargıtay Tetkik hakimliğine atanması konusundaki eleştirilere ise "Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayınlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik hakimliğine atandı. Mazeret kararnamesiyle aynı gün 179 kişinin mazeretleri kabul edildi. Kişiye özel bir durum kesinlikle yapılmadı" dedi.

DHA

atama , avukat , hakim , savcı
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