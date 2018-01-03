HSK'dan flaş karar ! 10 hakim ve savcı...

ByLock mağduru olan 10 hakim ve savcıyı, Hakimler ve Savcılar Kurulu mesleğe geri kabul etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması ardından Bylock mağdurları için tahliyeler devam ederken, HSK 7 ByLock mağduru hakimin göreve iadesi için çalışmalara başlamıştı.

BYLOCK TAHLİYELERİ DEVAM EDİYOR

Açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK'ya başvuruda bulundu.

HAKİM VE SAVCILAR TEKRARDAN GÖREV BAŞINDA

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.

BYLOCK TAHLİYESİ SÜRECİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi.

Mağdurlara özel Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacak. Buna göre, tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler KHK ile görevlerine iade edilecek.