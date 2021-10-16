HSK'dan istifa eden isim Bahçeli'den ''onay'' almış

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, ”TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Kocabey iki dönemdir HSK üye üyesiydi. İlk olarak 2017’de üyeliğe seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.

Kocabey, uzun süre hem MHP’nin hem Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapmıştı. Kocabey ayrıca 2006-2009 yıllarında MHP Ankara il başkanlığı yönetim kurulu üyeliği, 2009-2012 yıllarında MHP Ankara il başkan yardımcılığı yaptı. 4 Kasım 2012’de de merkez yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey’in oğlu ve aynı zamanda MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Nizamettin Kocabey’in sosyal medya hesabından, Hamit Kocabey ile Bahçeli’nin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altında ise Hamit Kocabey’in ağzından istifaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

‘İstişare sonucunda istifa ettim’

Söz konusu açıklama şöyle: “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”