HSK'ya göre Zekeriya Öz FETÖ'cü değil !

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün FETÖ üyesi olmadığına ve hatta FETÖ ile irtibatının bulunmadığına dair bir resmi yazısı ortaya çıktı.

Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, Zekeriya Öz’den şikayeti üzerine verilen ilgili resmi yanıtı bugünkü köşesinde yayımladı.

Gazeteci Şener köşesini “Biliyorum birileri yine bana gülecek, ‘Sen hâlâ FETÖ ile mücadele edildiğini zannet’ diyecek. Evet, bin defa haksızlığa uğrasam da ülkem için, 15 Temmuz’da şehit olanlar için bu millet için hiç kimse etmese ben yine mücadele edeceğim” diye bitirdi.

İşte Nedim Şener'in yayınladığı o belge: