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HTŞ liderinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

HTŞ liderinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
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Cihatçı terör örgütü HTŞ'nin liderlerinden Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıklarının donduruldu.

Öldürüldüğü iddia edilen HTŞ liderlerinden Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan bazı kişilere ilişkin bilgiler 5 Ocak tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 5 Nisan 2024'te Suriye'deki bir bombalı saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderlerinden Ebu Mariya Kahtani'nin mal varlıkları donduruldu.

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Etiketler Ebu Mariya Kahtani HTS htş lideri kahtani terör örgütü mal varlığı
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