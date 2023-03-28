HÜDA Par'ın 2 numarasından şehit Gaffar Okkan için skandal sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli ve milli", MHP lideri Bahçeli'nin "Terör ile bağı yok" dediği HÜDA Par'ın Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, Hizbullah terör örgütü tarafından şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile ilgili skandal bir açıklaması ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyip, AK Parti'nin listelerinden seçime gireceklerini açıklayan HÜDA Par'ın Hizbullah terör örgütü ile ilişkisine dair tartışmalar sürerken HÜDA Par'ın 2 numaralı ismi, Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı'nın 2017 yılında terör saldırısında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'la ilgili yaptığı skandal paylaşım ortaya çıktı.

Tasalı, ilgili paylaşımında, "Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK'ye hizmet etti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "HÜDA Par yerli ve millidir"

14 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanlığı için aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan geçtiğimiz hafta NTV’de katıldığı canlı yayında HÜDA Par için şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs’tan zaferle çıkacağından ittifak olarak hiç kuşkumuz yok. Cumhur İttifakı’nın yerli, milliliğin, samimiyetin adresi. Şu anda Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan BBP, HÜDAPAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakı’nın içerisinde yol yürümeyiz. Şu anda HÜDAPAR’a yakıştırılmak üzere çirkinlikler var. HÜDAPAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı. HÜDAPAR Cumhur İttifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum. Eğer Karabağ’da, Kızılelma’da buluşabiliyorsak, eğitim, sağlık, adalet, emniyette aynı istikamette buluşabiliyorsak bizim ayrı kalmamız diye bir şey yok. Süreç içerisinde takvimi ayne uygulayabiliyorsak kapımızı kapatmamız mümkün değil. Şurada fazla bir zaman kalmadı."

Bahçeli: ''HÜDA Par'ın tutum ve duruşu yeterli ve değerlidir''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR ile ilgili yaptığı açıklamada "Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Tasalı'nın o paylaşımı:

Tasalı, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hesabını kapatırken gözler Cumhur İttifakı ortakları AK Parti, MHP, BBP ve YRP'den gelecek açıklamalara çevrildi.

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