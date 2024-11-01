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Hukuk fakültelerine bir yeni düzenleme daha

Hukuk fakültelerine bir yeni düzenleme daha
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Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması kademeli olarak artırılacak, hukuk kliniklerinin yaygınlaştırılması sağlanacak ve "hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi" zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.

Türkiye’deki hukuk eğitimi, bu yıl yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ile yeniden tartışma konusu olmuştu. Mayıs ayında çıkarılan yeni yönetmelikle adli ve idari yargıda hâkim ile savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilmişti. İlki eylül ayında yapılan yeni sınav sistemi kapsamında 9 binden fazla adaydan 70 baraj puanını aşanların oranı yüzde 42,67’de kalmıştı. İdari Yargı Ön Sınavı’nda ise bu oran yüzde 1,2 olmuştu.

 Yapılan değerlendirmelerde adayların yalnızca %20'sinin elenmesi öngörülüyordu. Lakin sonuçlar beklentinin çok üzerinde çıktı. Adli yargıda %57, idari yargıda ise %98 oranında başarısızlık yaşandı. Bu sonuçlar üniversitelerde verilen hukuk eğitiminde yetersizlikleri de gözler önüne serdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı programında, hukuk fakültelerine yönelik atılacak yeni adımlara yer verildi. Bu doğrultuda hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması aşamalı yükseltilecek. Etkili bir öğrenim metodu olarak hukuk klinikleri, hukuk fakültelerinde yaygınlaştırılacak. Hukuki dayanak oluşturma ve yöntem bilimi tüm hukuk fakültelerinde zorunlu ders hâline getirilecek.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler hukuk fakülteleri hukuk fakültesi eğitim sistem düzenleme Cumhurbaşkanlığı avukat savcı hakim
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