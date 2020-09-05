Hükümete hodri meydan: Bilim Kurulu tutanaklarını açıklayın!

Bilim Kurulu tutana

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bilim Kurulu çalışmaları hakkında Meclis'e verdiği soru önergesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istedi.

Çıray, önergenin gerekçesinde Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya çapında bir salgın halini aldığının resmen deklare edildiği 11 Mart 2020 tarihinden iki ay önce 10 Ocak 2020'de hastalığın bir salgına dönüşme ihtimali nedeniyle ilgili uzmanlardan oluşan bir Bilim Kurulu oluşturduğunu hatırlattı.

Bilim Kurulu tutanaklarının açıklanmasını isteyen Çıray, şunları ifade etti:

"Çünkü gerek Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart 2020 tarihinden önceki hazırlıklardaki eksiklikler, gerekse salgının yayılmasından en büyük etkiye sahip olduğu bilimsel olarak doğrulanmış Umre ziyaretçilerinin karantina altına alınması sırasında yapılan bir dizi idari hata, Bilim Kurulu'nun yeni rejimin işleyiş düzeni yüzünden kendisinden beklenen işlev görevleri yerine getiremediği görülmüştür."

Çıray, Kovid-19 salgınının ilk dalgasının nispi gerilemesinin yaşandığı 10 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin uygulamaya tam olarak yansıtılmamış olmasının, endişelerinin yersiz olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Çıray, hükümetin 1 Haziran’da sosyal-ekonomik alanlarda koşulların gözlemine dayalı zamana yayılmış bir normalleşme süreci yerine, vatandaşlarda salgın sanki başladığı gibi bitivermiş kanaati uyandıracak, onları rehavete sürükleyecek şekilde 'yeni normalleşme' süreci adını verdikleri süreci başlattığını kaydetti.

'Hızlı, tedbirsiz ve ihtiyatsız normalleşme biz hekimleri dehşete düşürdü'

"Başlattıkları olağanüstü hızlı, tedbirsiz ve ihtiyatsız normalleşme, pandemi dinamiklerini bilen biz hekimleri dehşete düşürdü" diyen Çıray, bu dönemde de Bilim Kurulu'nun sürecin yönetimindeki etkisinin sanıldığından çok daha az olduğunu gördüklerini ifade etti.

'Bazı Bilim Kurulu üyeleri görüşlerinin dikkate alınmadığını söyledi'

Bu durumun medyada da ciddi bir şekilde gündeme gelmeye başladığına işaret eden Çıray, "Meselenin ciddiyetinin ve vahametini ortaya koyan şey ise, yakın zamanda bazı Bilim Kurulu Üyelerinin ‘görüşlerini söyledikleri ama dikkate alınmadıkları’ yönünde medyaya yaptıkları açıklamalar olmuştur" diye kaydetti.

Çıray, önergede Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

Bilim Kurulu kararları tutanaklara geçirildi mi? Bu tutanak ve tavsiyeleri kamuoyunun bilgisine açar mısınız?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun yapısı, görevleri, sorumlulukları ve yetkisi nedir? Bu yapı, görevler, sorumluluklar ve yetkiler nasıl belirlenmiştir?

Bilim Kurulu’nun kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler hangi mevzuat kapsamında gerçekleştirilmiştir?

Pandeminin vahametinin belirginleştiği süreçte mevzuatta gerekli inisiyatiflerin gerektiği şekilde ve zamanında alınmasını engelleyen eksiklikler olduğu tespit edilmiş midir? Bunların giderilmesi için Bilim Kurulu tarafından çeşitli planlar ve çözümler teklif edilmiş midir?

Bu çözüm ve planların dayandırabileceği genelgeler ve yönetmelikler var mı? Yoksa çıkartıldı mı veya bunun için harekete geçilmesi kararı alındı mı?







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