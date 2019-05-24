Hükümete yakın isim de YSK'nın gerekçelerine tepki gösterdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 6 Mayıs'ta iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin gerekçeli kararı açıklandı. YSK'nın 11 üyesinden 7 sinin iptal, 4'ünün de "iptale gerek yok" kararı verdiği biliniyordu.

Hükümete yakın Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde YSK’nın gerekçeli kararını eleştirdi.

Abdurrahman Dilipak, “YSK gerekçeli kararı açıkladı da!” başlıklı yazısında, “Geciken adalet adalet değildir.’ YSK bir yargı kurumudur ve toplumun bu kadar ilgisinin yüksek olduğu bir konuda açıklanan kararda geç kalınmıştır” ifadelerini kullandı.

“Kaldı ki, kararın vicdanları tatmin edeceğinden emin değilim” diyen Dilipak yazısında "Bakın çoğu tekrar, ‘kopyala – yapıştır’ yöntemi ile yazılmış, roman boy 600 sayfalık kitap. 30 ramazanda Kur’an-ı Kerim mealini bile okumuyor ki insanlar, bu ‘Gerekçeli karar’ı okusunlar." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, “İlk düğmeyi yanlış iliklemişseniz, ötekileri size doğru geldiği gibi iliklemenizin bir faydası yok” diyerek eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bakın adalete güven sarsılırsa barış tehlikeye girer. Adalet mülkün temelidir. Adalet yoksa barış teslimiyettir. Adalet yoksa barış da yoktur. Bu evrensel bir kuraldır. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güven altında değil demektir.”

“Karşı oy’ yazılarında birçok tartışmalı, çelişkili, yoruma açık konu, tekrar liste halinde sunularak aslında tartışma gündemi için yeni bir zemin oluşturulmuş oldu” diyen Dilipak şöyle devam etti:

Neyse olan oldu. Hayat devam ediyor. Can sıkıcı başka olaylar da var ülkemiz, bölgemiz, dünya ile ilgili. Bazan gelince gelir işte. Sonra gün gelir bu da geçer ya hu!