Hükümet'e yakın kanallara 2019'da ceza yok !

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) son bir yılda hükümete yakın kanallara tüm ihlallere karşın ceza vermediği ortaya çıktı. CHP kontenjanından RTÜK’e seçilen İlhan Taşcı, kurumun bir yılda aldığı kararları ortaya koyan bir rapor hazırladı. Rapora göre, 2019 yılında başta kadınlara yönelik olmak üzere dizilerdeki şiddet görüntüleri şikayet edilen konular arasında ilk sırayı aldı. En çok ceza alan yayınlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eleştirdiği dizilerin bulunması dikkati çekti.

Rapora göre, yıl boyunca bin 431 yaptırım uygulayan RTÜK’ün cezalarının yüzde 79.32’sine denk düşen bin 135’i para cezalarından oluştu. 128 program durdurma cezası, 106 geçici yayın durdurma cezası veren RTÜK, 62 yayının da lisansının iptalini kararlaştırdı. Yaptırımların yüzde 94.55’i televizyon yayınlarına uygulandı.

hükümete yakınA CEZA YOK

Taşçı’nın raporuna göre, hükümete yakın kanallara yönelik şikayetler cezasız kaldı. RTÜK, 24 TV'de CHP milletvekili Ali Şeker’e yönelik “p...venk” küfrünü eleştiri sınırları içinde değerlendirerek yaptırım uygulamadı. ATV’de yayınlanan Esra Erol programında en fazla şikayete konu olan dört bölüm tek raporda değerlendirilerek aklandı. Beyaz TV’nin “Beyaz Futbol” programında sunucunun “G.t lalesi” küfrü de oylama sonucunda “ihlal yok” kararı ile cezasız bırakıldı. AKİT TV’nin Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’na katılanlara yönelik hakaretlerine karşın RTÜK toplantısında önce “ihlal yok” kararı verilip, toplantı bittikten sonra bazı üyelerin itirazı üzerine yeniden toplanan kurul “zorunlu” olarak “ kez yayın durdurma cezası verdi. A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretler şikayet edilmesine karşın Üst Kurul’da AKP’li üyelerin oy çokluğu ile “ihlal yok” kararı ile görmezden gelindi.

‘BAHANESİ OLAMAZ’

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, iktidara yakınlığı ile bilinen kanallara ceza verilmemesini eleştirdi. RTÜK’te kanallar arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini dile getiren Taşcı, “Herkes görüyor, duyuyor, rahatsız oluyor, tepki gösteriyor bir tek RTÜK harekete geçmiyor. RTÜK sadece performans ilaçları, kıl tüy dökücü satışlarıyla ilgileniyor. Elbette bununla da ilgilenecek ama bu yayınlar RTÜK’ün ana akım medyada olup bitenlere göz kapaması, kulak tıkamasının bahanesi olmamalıdır, olamaz. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gelen şikayetlerle ilgili yayıncının kim olduğuna bakmadan raporları hazırlatmalı, hazır olanları da Üst Kurul gündemine taşımalıdır. Diğer türlü görevini yapmamış olur ki bunun da hukuki sonuçları olur” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in açıklamasına göre ise RTÜK, 2019 yılında 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına toplam 3 milyon 854 bin 476 liralık para cezası uyguladı. Birçok televizyon ve radyo kanalına iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle ceza kesildi.