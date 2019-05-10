Hükümete yakın vakıflara bakanlıklardan destek

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre Merkezi yönetim ve belediyelerin bütçelerinden kaynak aktaran kamu kurumları arasında ilk sıralarda, işbirliği protokolleri ile dernek ve vakıflarla partner haline gelen Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı yer aldı.

TÜRGEV, Ensar Vakfı, Okçular Vakfı, TÜGVA, İlim Yayma Vakfı, Hayrat Vakfı, Server Gençlik ve Spor Kulübü gibi örgütlenmeler başta olmak üzere iktidara yakın dernek ve vakıflar ile spor kulüplerinin kamu kurumları ile imzaladıkları protokoller, bütçeden büyük kaynak aktarımının en önemli aracı oldu. Hemen her yıl yapılan bu cömert yardımlara başlangıç ödeneği yetmedi ve aktarmalarla ödenek artırıldı. .

2006 yılında 12.4 milyon lira olan transfer tutarı 2017 sonunda 706 milyon liraya çıktı. 60 kat artan bu yardımlarda ilk sıraları sürekli aynı kurumlar paylaştı.

2006 yılında yayımlanan “Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekkürlere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca Maliye Bakanlığı’nın son verilerine göre bu örgütlenmelere 2017 yılında genel ve özel bütçe kapsamındaki idareler tarafından aktarılan tutar 706 milyon lira oldu.

İBB'nin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli

İLK SIRADA MEB

Genel bütçeli idarelerin bütçesinden 528.5 milyon liralık transfer yapıldı. Bu idareler arasında 166.7 bin lira ile ilk sırada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nı, bütçesinin büyüklüğü ile yatırımcı bakanlıkların çoğunu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı 109.5 milyon lira ile izledi. Bir yılda sırasıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinden 77 milyon lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 74 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 46 milyon lira, İçişleri Bakanlığı’ndan 24 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’ndan 20 milyon lira aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı da aynı yıl dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara 5.5 milyon lira aktardı. TBMM’nin aktardığı kaynak ise 500 bin lira oldu.

Özel bütçeli kurumların aktardığı tutar ise 148.9 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu tutarın tamamına yakını 146 milyon lira ile Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden gitti. TÜBİTAK 1.2 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken bu kurumu 1 milyon lira ile Türk Standartları Enstitüsü izledi.

SERMAYE TRANSFERİ KÜLTÜR’DEN

2017 yılında dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla 53 milyon liralık da sermaye transferi yapıldı. En büyük payı 32.6 milyon lira ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aktardı. Bu bakanlığın ardından 19.5 milyon lira ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 978 bin lira ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 320 bin lira ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sıralandı.

