Hulusi Akar açıkladı: ''Ağır kayıplar verdirdik''

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Malatya'da denetlemelerde bulunurken terör örgütüne ağır kayıplar verdirdiklerini dile getirdi. Paşa "Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Elazığ, Tunceli ve Malatya'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlik ve karargahlarda yaptığı denetlemeler sırasında, bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini bildirdi.



TERÖRLE MÜCADELE DİREKTİFLERİNİ VERDİ



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Küçükakyüz'ün dün Elazığ, Tunceli ve Malatya bölgelerindeki birlik ve karargahlarda yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin bilgi verildi.



Açıklamaya göre, Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek, devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini verdi.



"TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRECEK"



Akar, denetlemeler sırasında, bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar sonucunda son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini, ülkenin ve milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini vurguladı.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Orgeneral Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



Akar, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulduğunu kaydetti.