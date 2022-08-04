  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hulusi Akar duyurdu: Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

Hulusi Akar duyurdu: Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

Hulusi Akar duyurdu: Ukrayna'dan 3 gemi yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." dedi.

Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, AA muhabirinin görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

BİR GEMİ İSTANBUL'DAN UKRAYNA'YA GİDECEK
Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

Etiketler hulusi akar duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pınar Deniz imajını değiştirdi, artık o kızıl bir güzel
Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin liralık soruyu açtırdı
Selçuk Geçer yeni dolar ve altın tahminini açıkladı
Çay yerine ekti, yılda 300 bin TL kazanç sağlıyor
Ünlü kadın spiker Melih Gökçek'i böyle ifşa etti
H&M''e ''kepenk kapatıyoruz'' akını
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran olay! ''Hepsini ifşa edeceğim''
Sıcaklara yağış arası! Sağanak yağış geliyor
Kimi su parkı yaptırdı, kimi kumarda yedi... İşte piyango talihlilerin ilginç hikayeleri
Antalya'da mide bulandıran görüntüler: İki genç kadın çıplak halde...