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Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e 100 bin TL'lik dava

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e 100 bin TL'lik dava
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Eğitimin amacı bilgi değildir; Allah korkusu ve kuldan utanmaktır" sözlerine tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel'e dava açtı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

'ELEŞTİRİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ'

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi. Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

'EĞİTİMİN AMACI ALLAH KORKUSUDUR'

Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Eğitimin amacı bilgi değildir; Allah korkusu ve kuldan utanmaktır" sözleri tepki çekmişti.

Etiketler hulusi akar özgür özel dava
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