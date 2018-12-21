Hümeyra toprağa verildi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde okuduğu okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hümeyra Ergincanlı, memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.



Hümeyra Ergincanlı (16), 3 gün önce Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Bekir Eraslan tarafından okuduğu okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri ardından ailesine teslim edilen Ergincanlı’nın cenazesi uçakla Konya’ya oradan da memleketi Karaman’a getirildi. Genç kız için cuma namazını müteakip Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, genç kızın yakınlarıyla Karaman Valisi Fahri Meral ve çok sayıda vatandaşta katıldı. Kılınan namazın ardından Hümeyra Ergincanlı’nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

ŞİKAYETE RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Bekir Eraslan’ın (31) kendisinden ayrılan Hümeyra’yı sürekli takip ettiği ve tehditler savurduğu kaydedildi. Genç kız ve ailesinin bu durum üzerine polise giderek saldırgandan şikâyetçi oldukları ifade edildi. Eraslan’ın tehdit suçundan denetimli serbestlikle dışarıda olduğu ifade edilirken, ailenin yakınları bu duruma isyan etti.