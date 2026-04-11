  3. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden kayyım yalanlaması

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden kayyım yalanlaması

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden kayyım yalanlaması
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, dernek yönetimine kayyım atandığına dair iddiaları dille yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, meselenin bir kayyım süreci değil, sadece bir üyenin genel kurul talebi olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Can Holding’e başlattığı soruşturma kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından "genel kurul yapmaması" nedeniyle, mahkeme tarafından derneğe kayyım atandığı iddia edilmişti.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, basına yansıyan haberlerin spekülatif olduğu ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığı belirtildi.

 

Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, basına yansıyan haberlerin gerçekle bağdaşmadığı vurgulandı. Yargıya taşınan konunun bir "kayyım" süreci değil, yalnızca bir üyenin başvurusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sürece ilişkin şu bilgiler verildi: "Bir dernek üyesi, başkanlık makamının boşaldığı iddiasıyla genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etti. Söz konusu başvuruda kayyum atanmasına yönelik bir talep bulunmadığı gibi, böyle bir adım atılması için hukuki bir gerekçenin de oluşmadığı ifade edildi" denildi.

Dernek yönetimi, tartışmalara neden olan başkanın tutukluluk haline de açıklık getirdi. Bu durumun geçici bir tedbir niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dernek Başkanımızın medeni haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu ve tüzüğümüz uyarınca, bu durumun başkanlığın boşaldığı şeklinde yorumlanması hukuken mümkün değildir."

 

İHA

Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Etiketler Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Remzi Sanver Can Holding soruşturması kayyım Büyük Loca Ali Rıza Aral Sulh Hukuk Mahkemesi mason locası
