Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden kayyım yalanlaması

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, dernek yönetimine kayyım atandığına dair iddiaları dille yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, meselenin bir kayyım süreci değil, sadece bir üyenin genel kurul talebi olduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Can Holding’e başlattığı soruşturma kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından "genel kurul yapmaması" nedeniyle, mahkeme tarafından derneğe kayyım atandığı iddia edilmişti.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, basına yansıyan haberlerin spekülatif olduğu ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığı belirtildi.

Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, basına yansıyan haberlerin gerçekle bağdaşmadığı vurgulandı. Yargıya taşınan konunun bir "kayyım" süreci değil, yalnızca bir üyenin başvurusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sürece ilişkin şu bilgiler verildi: "Bir dernek üyesi, başkanlık makamının boşaldığı iddiasıyla genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etti. Söz konusu başvuruda kayyum atanmasına yönelik bir talep bulunmadığı gibi, böyle bir adım atılması için hukuki bir gerekçenin de oluşmadığı ifade edildi" denildi.

Dernek yönetimi, tartışmalara neden olan başkanın tutukluluk haline de açıklık getirdi. Bu durumun geçici bir tedbir niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dernek Başkanımızın medeni haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu ve tüzüğümüz uyarınca, bu durumun başkanlığın boşaldığı şeklinde yorumlanması hukuken mümkün değildir."

İHA