Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım

Türkiye'de yıllardır hurda araç teşviki düzenlemesinin yeniden devreye alınıp alınmayacağı merak edilirken Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bundan yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmış ve TBMM'ye sunulacak teklifin kanunlaşması halinde devletin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açısından elde edeceği gelirde 45 milyar TL'yi aşkın bir artış olacağına işaret etmişti.

 

Vatandaşlar Hurda Araç Teşviki ile birlikte eski arabasını değerlendirerek ÖTV'siz olarak yeni araç sahibi olmanın hayalini kurarken Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, haczi kalkmış ve yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. 

İlgili tebliğ haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu. Yedieminlerde 700 bin aracın uzun yıllardan beri beklediği biliniyor. Bu araçların ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

NTV’nin haberine göre, ÖTV’siz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülürken hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.

 

