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  3. 29 Aralık 2018 11:03

HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü yayınlandı: Bomba yağdırdı

Kendini koruma sistemine sahip HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı. Arazide alçak uçuş yaparak bomba yağdıran HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HÜRKUŞ-C'den ilk görüntü yayınlandı: Bomba yağdırdı
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN TÜRK'de katıldığı canlı yayında "F-35'lerin motorları için ABD dışındaki tek motor bakım onarım merkezi Türkiye'de olacak. Eskişehir'de kurulmaya devam ediyor" dedi.

Anadolu Gemisi Projesi'ne ilişkin bilgiler veren Demir, 2019'un ilk çeyreğinde geminin suya ineceğini duyurdu.

İLK KEZ YAYINLANDI

HÜRKUŞ-C'ye öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirten Demir, "HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetlerimize teslimatı başladı" dedi.

Demir'in açıklamaları şöyle

HÜRKUŞ'un kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu. Eğitim uçağı olarak planlanmış uçaktan başka bir fonksiyon rol görecek. Ayar ve radar güdümlü füzelere karşı koruma sistemi görülüyor. Hürkuş eğitim uçaklarının hava kuvvetlerimize teslimi başladı.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İmalat hatlarına bunları verirken kuvvetlerle görüşmesini yapıyoruz. Çünkü bir talep daha var. Silahlanmış HÜRKUŞ’un daha ağır mühimmat taşımasıyla ilgili kanat güçleri de gündeme gelebilir. Biraz daha güçlendirilmiş hali isteniyor.

 

 

 

HÜRKUŞ-C
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