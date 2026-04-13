Hürmüz ablukası piyasaları vurdu: Petrol fırladı, altın ve dolarda hareketlilik! İşte son rakamlar

ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı restleşmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. CENTCOM'un abluka kararı sonrası brent petrol %7'lik rekor artışla 104 doları aşarken, altın ve döviz kurlarında yeni haftanın ilk rakamları netleşti. Pakistan’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla başlayan gerilim, Türkiye’deki altın ve dolar fiyatlarını salladı... İşte piyasalardaki son durum...

Küresel enerji arzının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. ABD ve İran arasındaki diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalması ve CENTCOM'un ilan ettiği deniz ablukası, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaları yangın yerine çevirdi.

ABD ve İran heyetleri, 8 Nisan’da varılan iki haftalık ateşkesten sonra 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan görüşmüş fakat Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan resmi bildiride, 13 Nisan saat 10.00'da (Türkiye saati ile 17.00) İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamasının başlayacağı belirtildi. ABD’nin abluka kararının ardından açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’a askeri gemilerin yaklaşmasının ateşkes ihlali olacağını belirterek, kararlı şekilde karşılık vereceklerini duyurdu.

Petrol fiyatlarında %7'lik sıçrama

Abluka kararı, enerji akışının kesileceği endişesini zirveye taşıdı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, haftaya %7’nin üzerinde bir artışla başlayarak 104,43 dolar seviyesine kadar yükseldi. Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, küresel enflasyon endişelerini de beraberinde getirdi.

Altın ve dövizde gerilim fiyatlaması

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından altın piyasasında dalgalanma yaşandı. Haftayı 4749 dolardan kapatan ons altın, sabah saatlerinde 4643 dolara kadar çekilse de hızlı bir toparlanma ile saat 09:00 itibarıyla 4723 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde ise gram altın 6.790 TL bandında işlem görerek yatırımcısını tetikte bekletiyor.

Döviz kurları ve kripto parada son durum

Hürmüz gerilimi dolar ve euro üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar/TL haftaya 44,69 seviyesinden başlarken, Euro 52,28 TL ile güne giriş yaptı. Kripto para tarafında ise Bitcoin 70.828 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.

İşte saat 15:00 itibariyle piyasalardaki son durum

Dolar: 44,72 TL
Euro: 52,31 TL
Sterlin: 60,10 TL

Ons altın: 4.708 Dolar
Gram altın: 6.769 TL
Çeyrek altın: 11.115 TL
Cumhuriyet altını: 45.810 TL

Gram gümüş: 106,61 TL

Brent petrol: 104,60 Dolar

Bitcoin: 70.939 Dolar
Ethereum: 2.189 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi

Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
Galatasaray maçı sonrası canlı yayında büyük kavga: Mikrofonu fırlatıp stüdyoyu terk etti!
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Emniyet'ten ilişiği kesilen binlerce kişiye kadro müjdesi! Emniyet'ten ilişiği kesilen binlerce kişiye kadro müjdesi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi! Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu Gece yarısı başlayacak! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi Gece yarısı başlayacak! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi Gamze Özçelik'ten büyük sürpriz: Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor Gamze Özçelik'ten büyük sürpriz: Yıllar sonra ekranlara geri dönüyor Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti! Tepkiler geri adım attırdı Trump bu sefer de kendisini peygamber ilan etti! Tepkiler geri adım attırdı Oğlu cinayete kurban giden acılı anneden şok iddia! Oğlu cinayete kurban giden acılı anneden şok iddia! Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu Son 1 yılda yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı: İşte birinci parti Son 1 yılda yapılan seçim anketlerinin ortalaması alındı: İşte birinci parti
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ünlülerin Adli Tıp Raporu çıktı: 3 ismin test sonucu pozitif! Ünlülerin Adli Tıp Raporu çıktı: 3 ismin test sonucu pozitif! Kurban pazarındaki 1,1 tonluk devi gören gözlerine inanamadı Kurban pazarındaki 1,1 tonluk devi gören gözlerine inanamadı Kullandığı ilaç kabusu oldu! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Kullandığı ilaç kabusu oldu! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı yarışmadan çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı yarışmadan çekildi Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar! Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar! ''Müjdeli haber'' şikayet yağmuruna döndü... 5G'de hız rekoru beklenirken şikayet rekoru kırıldı! ''Müjdeli haber'' şikayet yağmuruna döndü... 5G'de hız rekoru beklenirken şikayet rekoru kırıldı! GİB'ten gelir vergisi beyannamesi veren yüzbinlerce kişiye aynı SMS gitti! GİB'ten gelir vergisi beyannamesi veren yüzbinlerce kişiye aynı SMS gitti! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı