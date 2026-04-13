Hürmüz ablukası piyasaları vurdu: Petrol fırladı, altın ve dolarda hareketlilik! İşte son rakamlar

ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı restleşmesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. CENTCOM'un abluka kararı sonrası brent petrol %7'lik rekor artışla 104 doları aşarken, altın ve döviz kurlarında yeni haftanın ilk rakamları netleşti. Pakistan’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla başlayan gerilim, Türkiye’deki altın ve dolar fiyatlarını salladı... İşte piyasalardaki son durum...

Küresel enerji arzının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. ABD ve İran arasındaki diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalması ve CENTCOM'un ilan ettiği deniz ablukası, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaları yangın yerine çevirdi.

ABD ve İran heyetleri, 8 Nisan’da varılan iki haftalık ateşkesten sonra 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan görüşmüş fakat Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan resmi bildiride, 13 Nisan saat 10.00'da (Türkiye saati ile 17.00) İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamasının başlayacağı belirtildi. ABD’nin abluka kararının ardından açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’a askeri gemilerin yaklaşmasının ateşkes ihlali olacağını belirterek, kararlı şekilde karşılık vereceklerini duyurdu.

Petrol fiyatlarında %7'lik sıçrama

Abluka kararı, enerji akışının kesileceği endişesini zirveye taşıdı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, haftaya %7’nin üzerinde bir artışla başlayarak 104,43 dolar seviyesine kadar yükseldi. Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, küresel enflasyon endişelerini de beraberinde getirdi.

Altın ve dövizde gerilim fiyatlaması

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından altın piyasasında dalgalanma yaşandı. Haftayı 4749 dolardan kapatan ons altın, sabah saatlerinde 4643 dolara kadar çekilse de hızlı bir toparlanma ile saat 09:00 itibarıyla 4723 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde ise gram altın 6.790 TL bandında işlem görerek yatırımcısını tetikte bekletiyor.

Döviz kurları ve kripto parada son durum

Hürmüz gerilimi dolar ve euro üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Dolar/TL haftaya 44,69 seviyesinden başlarken, Euro 52,28 TL ile güne giriş yaptı. Kripto para tarafında ise Bitcoin 70.828 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.

İşte saat 15:00 itibariyle piyasalardaki son durum

Dolar: 44,72 TL

Euro: 52,31 TL

Sterlin: 60,10 TL

Ons altın: 4.708 Dolar

Gram altın: 6.769 TL

Çeyrek altın: 11.115 TL

Cumhuriyet altını: 45.810 TL

Gram gümüş: 106,61 TL

Brent petrol: 104,60 Dolar

Bitcoin: 70.939 Dolar

Ethereum: 2.189 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi