Hüseyin Ergör’ün Anlatımıyla Nakliye Nedir?

55’den fazla ülkede partner ve acenteleriyle; kara yolu, hava yolu ve deniz yolu taşımacılığında işlerimizi kolaylaştırmak adına lojistik hizmeti sunan Hiper Lojistik’in kurucusu Hüseyin ERGÖR, haber3.com okurları için nakliyenin ne olduğunu anlattı.

Hiper Lojistik’i Tanıyalım

Hiper Lojistik, 2000’li yılların başlarında taşımacılık sektörüne işi düşen vatandaşların memnuniyetsizliklerini duymaktan sıkılıp yaptığı işleri mükemmeliyetçi karaktere sahip olması sebebiyle kusursuz yapmaya çalışan Hüseyin ERGÖR tarafından kurulmuştur. Nakliye ve lojistik hizmetleri başta olmak üzere taşımacılık sektöründe, alanında deneyimli ve güler yüzlü kadrosuyla hizmet veren Hiper Lojistik; sadece Türkiye’deki nakliye işlemlerinizi değil uluslararası nakliye işlemlerinizi de yürütmektedir. Katar, Dubai, Almanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere toplamda 21 ülkedeki nakliye işlemlerinizi yürütmeleri için kendileriyle gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz.

Nakliye Nedir?

Bir ürünü bir yerden başka bir yere ulaştırma işlemine taşımacılık sektöründe nakliye adı verilmektedir. İnsanlığın varoluşundan beri yapılan bu işlem, önce hayvan gücünden yararlanarak yapılırken tekerleğin icadından sonra daha kolay hâle gelmiştir. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle beraber insansız hava araçlarıyla bile nakliye teslimatlarının yapılması mümkün. Fiziksel nakliye dağıtımı 4 yolla gerçekleşmektedir. Bunlar; kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve demir yoludur. Fiziksel nakliye teslimatı için en yüksek maliyetli yöntem en yüksek hıza ve en düşük kaza riskine sahip olması sebebiyle hava yoludur. Hava yolu nakliye işlemlerinde; dronelar, kargo uçakları, helikopterler ve yolcu uçaklarının bir kısmı kullanılmaktadır. En düşük maliyetli yöntem ise deniz yoludur. Fakat ülkemizde ve dünyada en sık başvurulan nakliye yöntemi kara yoludur. Kara yolunda ise tırlar, kamyonlar, kamyonetler, pickup’lar ve minivanlar kullanılmaktadır. Maliyet açısından en uygun olan demir yolu yönteminde ise yük trenleri tercih edilmektedir.

KAYNAK: Nakliye Nedir?