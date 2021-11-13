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'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 34 kişi gözaltına alındı

'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 34 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 35 binden fazla bina, bahçe ve okul çevresinin kontrol edildiği uygulamada 381 kişinin yakalandığını, 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi.

20.562 okul çevresi, 7.728 metruk bina ve 8.416 park-bahçenin kontrol edildiği uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı.

158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı.

Etiketler huzur sokağı denetim
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