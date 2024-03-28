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Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti

Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın şeyhliğini ilan etti
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Bir kadının kendisinin Hz.Meryem olduğunu iddia ettiği paylaşımı ile şeyhliğini ilan etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir kadının Hz. Meryem olduğunu iddia ederek şeyhliğini ilan etmesi tartışma konusu oldu. Bu iddia, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mega Mag'ın haberine göre kadının bu iddiası, dini ve toplumsal açıdan tartışmalara neden olurken kadın, sosyal medyada mürit toplamaya başladı. İşin ilginci, videoda kadını takip eden kalabalık bir grup vardı.
Söz konusu kadın, çeşitli platformlarda şeyhlik unvanını taşıdığını ilan ederek mürit toplamaya ve toplantılar düzenlemeye başladı.

İslam'da üstün nitelikleri sebebiyle yüceltilen, iffet ve itaat simgesi bir şahsiyet olarak gösterilen Hz. Meryem, Hristiyanlıkta 'tanrı doğuran' olarak nitelenmekte, Hristiyanların ibadet hayatında önemli bir yer tutmakta, onun da Hz. İsa gibi asli günahtan uzak olduğuna ve öldükten sonra semaya yükseldiğine inanılmaktadır.

Etiketler hz. meryem şeyh şeyhliğini ilan etti
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