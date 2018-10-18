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  3. 18 Ekim 2018 00:04

İBB açıkladı: 2019'a kadar devam edecek

TEM Otoyolu ANkara ve İstanbul istikametindeki çalışmalar nedeniyle hız şeritlerinin trafiğe kapatıldığı açıklandı.

İBB açıkladı: 2019'a kadar devam edecek
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TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arası yan  yolları düzenleme inşaatı kapsamında köprü orta ayak imalatlarının yapılması  amacıyla TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız şeritleri (sol  şeritler) trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, TEM Otoyolu  Tuzla Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı arası yan yolları düzenleme inşaatının, Fen  İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü  belirtildi.

Çalışma kapsamında TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametinde hız  şeritlerinin (sol şeritler) bu akşam trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada,  çalışmanın 15 Şubat 2019'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM otoyolu üzerine iki köprü ve köprü imalatının orta ayak inşaatı yapılmasının planlandığı aktarıldı.

AA

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