İBB açıkladı: Son 24 saatte 231 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle öldü

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken İstanbul’da da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul’da son 24 saatte bulaşıcı hastalık nedeniyle 231 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi, son 24 saatte İstanbul’da 475 kişinin hayatını kaybettiğini; bu ölümlerinin 231’inin ise bulaşıcı hastalık nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

İBB VERİLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNİ GEÇİYOR

İstanbul’da dün 199 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının ise 434 olarak açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda ise ülke genelinde 193 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.



