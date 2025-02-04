  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB Bakanlığa karşı bir davayı daha kazandı

İBB Bakanlığa karşı bir davayı daha kazandı: Sedef Adası kurtuldu

İBB Bakanlığa karşı bir davayı daha kazandı: Sedef Adası kurtuldu
Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki minik cenneti Sedef Adası'ndaki imar planı değişikliğine karşı harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), açtığı davayı kazandı.

İstanbul’un cenneti olarak bilinen ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Sedef Adası’nda bazı alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında, düşük yoğunlukta yerleşim planlamasının önünü açan “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilmişti.

Bakanlığın kararıyla Sedef Adası'nda turizm tesisi, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri inşa edilebilecek hatta İlke Kararı'na göre de bu alanlarda madencilik faaliyeti dahi yapılabilecekti.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdiği hukuk mücadelesini kazandı ve 42 bin 755 metrekare büyüklüğündeki alan kurtarıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Mahkeme, itirazımızı haklı buldu. “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsünün “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirilmesinin, ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğine ve doğal değerleri tehdit edeceğine karar verdi. Biz her alanda İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Etiketler sedef adası adalar kesin korunacak hassas alan istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melisa Sözen oynadığı filmdeki rolü için ''terör propagandası''ndan ifade verdi! Melisa Sözen oynadığı filmdeki rolü için ''terör propagandası''ndan ifade verdi! Ege'deki deprem fırtınası sonrasında ikinci Tsunami alarmı verildi! Ege'deki deprem fırtınası sonrasında ikinci Tsunami alarmı verildi! Erdoğan, AFAD Başkanı'nı MGK Genel Sekreteri olarak atadı Erdoğan, AFAD Başkanı'nı MGK Genel Sekreteri olarak atadı Rıdvan Dilmen'nin Süper Lig kehaneti olay oldu Rıdvan Dilmen'nin Süper Lig kehaneti olay oldu Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı İsmailağacılar şimdi de burç yorumlarına başladı İsmailağacılar şimdi de burç yorumlarına başladı Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Galatasaray 3 büyüklerde forma giyen tek yabancı Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti Galatasaray 3 büyüklerde forma giyen tek yabancı Batshuayi'nin sözleşmesini feshetti İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! İstanbul'da bir evde önce patlama sonra yangın! MHP'li isim bebek katili Abdullah Öcalan'a ''sayın'' dedi! MHP'li isim bebek katili Abdullah Öcalan'a ''sayın'' dedi!
Lüks cipine çakar takıp ''caka'' satan trafik magandasına ceza yağdı Lüks cipine çakar takıp ''caka'' satan trafik magandasına ceza yağdı Gazeteci yazar Murat Ağırel ve ailesine korkunç tehdit Gazeteci yazar Murat Ağırel ve ailesine korkunç tehdit