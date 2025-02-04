İBB Bakanlığa karşı bir davayı daha kazandı: Sedef Adası kurtuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki minik cenneti Sedef Adası'ndaki imar planı değişikliğine karşı harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), açtığı davayı kazandı.

İstanbul’un cenneti olarak bilinen ve "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Sedef Adası’nda bazı alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında, düşük yoğunlukta yerleşim planlamasının önünü açan “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilmişti.

Bakanlığın kararıyla Sedef Adası'nda turizm tesisi, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri inşa edilebilecek hatta İlke Kararı'na göre de bu alanlarda madencilik faaliyeti dahi yapılabilecekti.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdiği hukuk mücadelesini kazandı ve 42 bin 755 metrekare büyüklüğündeki alan kurtarıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Mahkeme, itirazımızı haklı buldu. “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsünün “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirilmesinin, ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğine ve doğal değerleri tehdit edeceğine karar verdi. Biz her alanda İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz” dedi.