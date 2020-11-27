İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından İzmit’te yapılması planlanan afet odaklı sosyal konut projesinin arazisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile beraber projenin hayata geçirileceği İzmit Akpınar Mahallesi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra İzmit Belediyesi hizmet binasına geçerek açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL'UN SONU GELMİŞTİR ÇÜNKÜ YAPILMAYACAKTIR"

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen İmamoğlu, "Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının ya da itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz ne için İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.

'ARALIK AYINDA TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Yapılacak olan afet odaklı sosyal konut projelerinin aralık ayında temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Depremi önemsediğimiz bir dönemde ve hep beraber çare bulmak, çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir dönemde bu bölgede yaşanan Gölcük depremini yakından hissetmiş, gelmiş burada birkaç gününü geçirmiş bir vatandaştım o dönemde. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın o bizim elimizde. Ne yazık ki uzun yıllar sağlıklı kentsel dönüşümlerle geçirilemedi. Bu anlamda da o anılarımızın verdiği sorumlulukla ve zorunlulukla inşallah Kocaeli’de, İzmit’te başkanımızın rehberliğiyle dönüşümle ilgili çalışmalar yaparız. O anlamda da bütün kuruluşlarımız desteğe hazırdır. İnşallah aralık ayında temelini hep beraber atacağız. Ortaya konan hedeflere bakacağız. Umarım en hızlı şekliyle konuta ihtiyacı olan ailelerimize, şeffaf ve katılımcı bir biçimde yönettiğimiz bu modelle insanlarımızı buluştururuz. Evler teslim edildikten sonra da gider komşularımızın çayını içeriz."



"DEPREME DAYANIKLI OLACAK"

Yapılan projenin çağdaş bir yapıya sahip olmasıyla birlikte depreme da dayanıklı olacağını belirten İmamoğlu, "Çağdaş bir konut anlayışına sahip, insanların mutlaka yaşam koşullarını en kaliteli hale getirecek, çevreye duyarlı, kenti sıradanlaştırmaya ve zenginleştiren tasarım ile İzmit’te bir proje yönetmek istiyoruz. İnsani unsurlara çok saygılı işler yapmak istiyoruz. Bu bizim sadece İzmit için değil, KİPTAŞ’ın yeni dönemindeki bütün yapı karakterlerine bunları yansıtacağız. Elbette en üst seviyede depreme dayanıklı olacak ve bu yönüyle de örnek olması bizim için çok önemli.” dedi.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİKLİ OLACAK"

Koronavirüs salgını döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belirli bir oranda ayrıcalık tanınacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün alana gittik, proje hazırlanıyor aralık ayının sonunda ilk kazmayı vuracağız ve tanıtımını yapacağız. Yapacağımız konut projesinin adı İzmit’in sembolü olan çınar olacak. Projemizin adı ‘KİPTAŞ İzmit Çınar Evler’ olacak. Sağlık çalışanları şu dönemde bizim için çok kıymetli. Malum pandemi döneminde asıl kahramanlar onlar. Yoruldular, tükendiler, onlara bir nebze de olsa moral vermek adına sağlık çalışanlarımıza belli bir kontenjan verilmesi ile alakalı bir ricamız oldu. KİPTAŞ’ın bazı projelerinde de sağlıkçılara öncelik tanınmıştı, bu projemizde de inşallah böyle bir çalışmamız olacak. Sağlık çalışanlarımıza da şimdiden müjdeyi vermiş olalım" diye konuştu.