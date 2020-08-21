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  3. 21 Ağustos 2020 17:32

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''müjde'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde sonrası açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''müjde'' açıklaması
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İşte İmamoğlu'nun mesajı:

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum.

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