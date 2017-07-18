İBB Başkanı Topbaş: Öğleden sonra daha ciddi yağış geliyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"SAAT 14.00'TEN SONRA YENİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Vali Şahin, saat 14.00'ten sonra yeniden bir yağışın beklendiğini ve akşam saatlerine kadar sürmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Ciddi sıkıntı yaşanan bir bölge olmadığını da söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

Yaşanan sıkıntılara ekipler müdahale ediyor. Birkaç noktada çalışmalar yoğunlaştı. Bazı altgeçitlerde fiziki yapı ve aşırı yağış nedeniyle su birikmeleri oldu. Ekipler bu noktalara hızla müdahale ediyor. Trafik akışının düzenlenmesi için ekipler görev başında. Trafiğin rahat akışı için çalışılıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, yağış akşama kadar devam edecek, trafiğe zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları. Bu uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış. Bunları inşallah hızla telafi edeceğiz."

"DAHA CİDDİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

İstanbul'un normal yağışın çok üzerinde bir yağış aldığını belirten Kadir Topbaş ise "Bir saatte metrekareye 65-110 kilogram yağış düştü" dedi.

Vali Şahin'in saat 14.00'te beklendiğini söylediği yağışın "daha ciddi" olacağını belirten Topbaş, "Toprak doyduğu için yağacak yağmur çukur bölgelere inebilir. Hassasiyet gösterilirse bu sıkıntıyı aşarız" diye konuştu.

"CAN KAYBI YOK"

Su basmanı seviyesinin altında inşa edilen konutların boşaltıldığını ve burada yaşayanların otellere yerleştirildiğini söyleyen İBB Başkanı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bilgisini verdi. Topbaş Avrasya Tüneli'nin de tek yönlü kapatıldığını Asya'dan Avrupa yönüne geçişte bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getirdi.

"SEL RİSKİ VE FIRTINAYA DİKKAT"

AKOM su baskını ve sel olabileceği konusunda uyarıda bulundu. AKOM'un hesabından atılan tweette ''#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor'' denildi.





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