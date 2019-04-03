İBB binasında İmamoğlu fotoğrafıyla AK Parti'yi protesto

CHP'li İBB Meclis üyesi Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çarpıcı bir eyleme imza attı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden AKP'yi İBB binasında Ekrem İmamoğlu pankartı açarak protesto eden Ataman, "Seçimi kaybetmelerine rağmen her yere 'kazandık' afişleri asanlara karşı seçimin gerçek kazananı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasından ilan ediyorum" dedi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman Saraçhane’deki İBB binasından “Milletin iradesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” yazılı bir pankart açtı.

Ataman, AKP’nin seçimi kaybetmesine rağmen İstanbul’un her yerine “kazandık” afişleri asılmasını protesto etmek için yaptığını söyledi.

Ataman “Kaybetmelerine rağmen kazanmış gibi İstanbul'un cadde ve sokaklarına afiş, pankart asıyor. Ben seçimin kazananı Ekrem İmamoğlu'nu büyükşehir binasında ilan etmek istedim. AKP ayak oyunlarıyla İstanbul'da milletin iradesini değiştirmeye çalışmak yerine, seçimin sonucunu kabullenmeli, demokrasiye olan bağlılığını ilan etmelidir. Mazbatayı millet verdi, AKP seçim kurulları, hakimler, YSK, Anadolu Ajansı eliyle milletin iradesini yok saymak için uğraşıyor” ifadelerini kullandı.