  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB bir vakfa daha ücretsiz verilen binayı geri aldı

İBB bir vakfa daha ücretsiz verilen binayı geri aldı

İBB bir vakfa daha ücretsiz verilen binayı geri aldı
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıllığına verilen binanın tahsisi iptal oldu.

İBB Meclisi'nde, büyükşehir belediyesi tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Binanın tahsisi AK Parti grubunun 'hayır' oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.

Kararda, taşınmazı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ya da farklı bir kamu idaresine tahsisine dair alınmış herhangi bir encümen kararı bulunmadığı belirtildi.

26 Mart'ta yerinde yapılan incelemede, ahşap binanın kullanılmayan, boş, bakımsız ve pencerelerinin açık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Rachid Ghezzal transferin son gününde yeniden Süper Lig'te Rachid Ghezzal transferin son gününde yeniden Süper Lig'te ''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu ''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı
Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı Erkan Tan, A Haber’den istifa etti Erkan Tan, A Haber’den istifa etti TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni MasterChef'te gergin gece: Kaan ve Onur birbirine girdi MasterChef'te gergin gece: Kaan ve Onur birbirine girdi Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş