İBB bir vakfa daha ücretsiz verilen binayı geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıllığına verilen binanın tahsisi iptal oldu.

İBB Meclisi'nde, büyükşehir belediyesi tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Binanın tahsisi AK Parti grubunun 'hayır' oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.

Kararda, taşınmazı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ya da farklı bir kamu idaresine tahsisine dair alınmış herhangi bir encümen kararı bulunmadığı belirtildi.

26 Mart'ta yerinde yapılan incelemede, ahşap binanın kullanılmayan, boş, bakımsız ve pencerelerinin açık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.