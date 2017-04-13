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  1. 13 Nisan 2017 16:09

İBB çalışanının tweetleri tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ö.A sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir" dedi.

İBB çalışanının tweetleri tepki çekti
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Ö.A tepkilere neden olan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili dostlar. CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis’te başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile ‘evet’çilerin üzerine çevirmişlerdir.  17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet’çilere helaldir"

Söylemlerine "gerekçe" olarak CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "1919’da Samsun’a çıkıp 1922’de İzmir’de denize döktüklerimiz emperyalistler ve uşaklarıydı. ‘Evet’ çıkarsa bölmek isteyenleri yine denize dökeriz” ifadesini gösteren Ö.A, kendisini eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta da "Bunlar bizi denize dökmekten ve savaştan bahsediyorlarsa, biz de savaş hukukundan bahsettik" savunmasını yaptı.

Ö.A daha sonraki paylaşımında ise "hayır" oyu kullanacaklara yönelik "Nemrut" ve "Firavun" benzetmesi yaptı. Kendilerine savaş açıldığını iddia eden belediye çalışanı, "Onlar savaş açar, biz cihat eder, ganimetleri toplarız mahşere kadar" paylaşımında bulundu.

T24

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