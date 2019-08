İBB çalışanlarından A Haber protestosu !

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş, başta A-Haber olmak üzere iktidara yakın medyada çıkan, “Belediye-İş, İBB çalışanlarını sendika değiştirmeye zorluyor” haberlerine tepki gösterdi.

Evrensel'in haberine göre, İstanbul Fatih’te bulunan Belediye-İş İstanbul Şubeleri binası önünde İBB emekçilerinin katılımıyla yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında algı yaratma amaçlı, birtakım haberlerin yayınlanması, özgür iradesiyle sendika seçme hakkını kullanan biz belediye emekçilerinin açıklama yapmasını zorunlu hale getirmiştir” denildi.

İşçiler adına konuşan İBB Yol Bakım Onarım Müdürlüğü işçisi Temel Öner, “Hak-İş/Hizmet-İş’in bir takım zorbaları, anayasal ve yasal haklarını kullanarak sendika değiştirmek için Anadolu Yakası Yol Bakım 7. Bölge’de toplantı yapan ve görüş alışverişinde bulunan işçilerin toplantısına baskın yapıp, bıçak çekip tehditler savurup, ardından da kayda aldıkları görüntüleri sanki kendileri saldırıya uğramış gibi malum kanallarda yayınlatıyorlar” dedi.

“Amaçları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ‘Belediye-İş zorla, dövüşle, kavgayla üye yapıyor’ algısı yaratmak” diye konuşan Öner şu ifadeleri kullandı:

“Birinci amaçları, 31 Mart seçimleri ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde oluşan demokratik ortamı baltalayarak, zorbalıkla, tehditle baskıyla korkutmayla biz emekçilerin özgürce sendika seçme hakkımızı kullanmamızı engellemek. İkinci amaçları ise, haber ve algı oyunları ile belediyede huzursuzluk karışıklık var algısı yaratarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu’nu siyasi olarak zora sokup yıpratma çabasıdır.”

‘YÖNETİCİLER HAK-İŞ İÇİN SEFERBER’

Öner açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bundan yaklaşık 10 sene önce işimizle, aşımızla, çoluk çocuğumuzun geleceğiyle tehdit edilerek; işveren baskısıyla Hak-İş/Hizmet-İş’e üye olmaya zorlandık. Tıpkı son seçim yenilemesi öncesi olduğu gibi, tüm belediye işçileri amirlerin yasadışı emirleriyle Hak-İş’e bağlı yapılara zorla üye yapılmak istendik. Ama bizler sadece telefon mesajı almadık. Belediye-İş’ten istifa etmeyen, yandaş Hak-İş/Hizmet-İş’e geçmeyen arkadaşlarımız sürgünlere gönderildi. İşten çıkarıldı. Her türlü baskıyı gördük. Bizlerin anayasal ve yasal sendika seçme hakkı çiğnendi, suç işlenerek her türlü zorbalıkla istifaya zorlandık. Yapılan tehdit ve baskı karşısında ‘Anayasal sendika seçme hakkımıza müdahale ediliyor, bu yasadışı baskıyı durdurun’ çağrımıza rağmen tüm kurumlar bizi görmezden geldi. Bugün Hak-İş için seferber olan yöneticiler, o gün bizlere yapılan zulümlere sessiz kaldılar. Bugün algı operasyonun aparatı olan yandaş kanallar, o gün o zulmü yapanları alkışlıyorlardı. Baskının her türlüsünü, zorbalığın daniskasını, yandaşlığın bin bir çeşidini yapanlar; bugün utanmadan sıkılmadan, bizlerin özgürce sendika seçme tercihini karalamaya çalışıyorlar.”