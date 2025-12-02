''İBB davası TRT'de yayınlansın'' teklifi reddedildi!

CHP, sanıkları arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bulunduğu İBB davası için bugün TBMM'ye "duruşma canlı olarak TRT'den yayınlansın" önergesi sundu. Önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün bir önerge sundu.

Söz konusu önerge AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

''Cesaret edemediler"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oylamanın reddedilmesinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP seçilmişlerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanması için verdiğimiz kanun teklifine “EVET” demeye cesaret edemediler…!"

Bahçeli destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.