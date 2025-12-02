  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''İBB davası TRT'de yayınlansın'' teklifi reddedildi!

''İBB davası TRT'de yayınlansın'' teklifi reddedildi!

''İBB davası TRT'de yayınlansın'' teklifi reddedildi!
Güncelleme:

CHP, sanıkları arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bulunduğu İBB davası için bugün TBMM'ye "duruşma canlı olarak TRT'den yayınlansın" önergesi sundu. Önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması için bugün bir önerge sundu. 

AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Söz konusu önerge AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

''Cesaret edemediler"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oylamanın reddedilmesinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP seçilmişlerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanması için verdiğimiz kanun teklifine “EVET” demeye cesaret edemediler…!"

Bahçeli destek vermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili bir soruya, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki aleniyet ve görüntü yasağı hükümlerini hatırlatarak, "183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir" karşılığını vermişti.

 

text-ad
Etiketler ibb davası Devlet Bahçeli MHP ekrem imamoğlu dava talep yasa teklifi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a tahliye kararı Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a tahliye kararı Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak! Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak! Derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan holiganın cezası belli oldu Derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan holiganın cezası belli oldu Türkiye'de kara tablo: Havası en kirli şehir belli oldu Türkiye'de kara tablo: Havası en kirli şehir belli oldu Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi!
Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Bahçeli ''Tek kelimeyle rezalet'' demişti: Barzani cephesinden olay açıklama Bahçeli ''Tek kelimeyle rezalet'' demişti: Barzani cephesinden olay açıklama ''Evimin içi görünüyor'' deyip üst geçidi 1 metre uzağa taşıttı! ''Evimin içi görünüyor'' deyip üst geçidi 1 metre uzağa taşıttı! Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı Cezayirli gelin altınlarla kaçtı, damadın babası canına kıydı İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! Emlakçının önerdiği arsaya 40 milyon TL ödediler! Altından bakın ne çıktı Emlakçının önerdiği arsaya 40 milyon TL ödediler! Altından bakın ne çıktı Ünlü deprem profesöründen Acun Ilıcalı hakkında 500 bin dolarlık olay iddia! Ünlü deprem profesöründen Acun Ilıcalı hakkında 500 bin dolarlık olay iddia! Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı!