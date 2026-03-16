  İBB davasında izleyici sınırı talep edildi

İBB davasında izleyici sınırı talep edildi

İBB davasında izleyici sınırı talep edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yaşanan gerginlik nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na güvenlik önlemlerine ilişkin duruşmalarda sanık yakınları dışında izleyicilerin alınmaması için yazı gönderdi.

İBB davasının ikinci haftasının ilk duruşması, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle yarına ertelendi. Yaşanan anlaşmazlığın ardından mahkeme heyeti duruşma düzeni için yeni tedbirler istedi. Mahkeme tarafından gönderilen yazıda, yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve sanıkların savunmalarını tamamlayabilmesi için duruşma salonuna yalnızca sanıklar, avukatları, müştekiler, müşteki vekilleri, basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin alınmasının istendiği belirtildi. Mahkemenin yazısı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na güvenlik tedbirlerine ilişkin yazı gönderdi. Başsavcılık yazısında, yargılamanın seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin mahkemenin ara kararının uygulanması gerektiğini belirtilerek, bildirilen sınırlamalara uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması talep edildi. 

DHA

Etiketler ibb yolsuzluk davası ekrem imamoğlu
