  İBB davasının duruşmasında sahte basın kartı skandalı

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giriş yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' davası kapsamında duruşmaya sahte basın kartıyla girdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 

Bu Haberleri Kaçırma...

Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde
Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı
Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı
Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi
Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı MSB açıkladı: Türkiye ve İngiltere'den Eurofighter anlaşması MSB açıkladı: Türkiye ve İngiltere'den Eurofighter anlaşması Borsa ve halka arz vaadiyle büyük vurgun: 65 gözaltı kararı var! Borsa ve halka arz vaadiyle büyük vurgun: 65 gözaltı kararı var! Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı İlkokulda çocukların eğlencesi kabusa dönüştü: 30 öğrenci hastanelik oldu İlkokulda çocukların eğlencesi kabusa dönüştü: 30 öğrenci hastanelik oldu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntüler Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntüler Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı
İstanbul'da pes dedirten olay: İki kadın çocuklarının gözü önünde birbirine girdi İstanbul'da pes dedirten olay: İki kadın çocuklarının gözü önünde birbirine girdi Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! ''2026'da zam yok'' denilmişti... Ekmeğe zam geliyor! ''2026'da zam yok'' denilmişti... Ekmeğe zam geliyor! Gürsel Tekin'den CHP yönetimine yaylım ateşi: ''Suça karışanlar temizlenmeli'' Gürsel Tekin'den CHP yönetimine yaylım ateşi: ''Suça karışanlar temizlenmeli'' CHP'li Murat Emir mal varlığını açıkladı: ''Taşınmaz beyanı böyle yapılır'' CHP'li Murat Emir mal varlığını açıkladı: ''Taşınmaz beyanı böyle yapılır'' Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? İran, Trump'ın anlaşma planını reddedip şartlarını açıkladı İran, Trump'ın anlaşma planını reddedip şartlarını açıkladı Pezeşkiyan'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan'a böyle seslendi! Pezeşkiyan'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan'a böyle seslendi! Site otoparkında kan donduran olay: 19 yaşındaki genç vahşice öldürüldü Site otoparkında kan donduran olay: 19 yaşındaki genç vahşice öldürüldü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek