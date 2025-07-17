İBB duyurdu: İstanbul'da taksiler için bir yeni uygulama daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin İstanbul’da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine yeni bir uygulamanın daha dahil olduğunu açıkladı.

Alpkökin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisini daha ekledik.

Bugün itibarıyla Yandex Go da İBB'den lisans alan platformlar arasında yerini alıyor.

BiTaksi, Uber, Binbin, inDrive, Valo ve artık Yandex Go! Güvenle kullanabilirsiniz!"