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İBB duyurdu! Yarından itibaren başlıyor

İBB duyurdu! Yarından itibaren başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı açıklamayla yarın itibariyle İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatlarında ek seferler yapılarak sonbahar-kış düzeninin başlayacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarından itibaren İstanbul'da toplu ulaşımda seferlerin artırılacağını belirtti.

YENİ TARİFE DÜZENİNDE 44 BİNİN ÜZERİNDE SEFER PLANLANDI
Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatların yeniden faaliyete geçirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, yeni tarife düzeninde ortalama 44 bin 88 sefer planlandığı ifade edildi.

METRO VE ŞEHİR HATLARINDA EK SEFERLER
Metro İstanbul'da yarın itibariyle her gün 16 ek raylı sistem seferi düzenleneceği, günlük 5 bin 187 seferle hizmet vereceği belirtildi.

Şehir Hatlarının ise İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde günlük 22 ayrı hatta 48 iskelede, 28 gemiyle günde 636 sefer düzenleyeceği işaret edilen açıklamada, Şehir Hatlarının 13 Eylül'de kış tarifesine geçeceği hatırlatıldı.

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda da seferlerin artırılacağı duyuruldu.

Otobüs sefer saatleri hakkındaki detaylara, iett.istabul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

Etiketler İBB duyuru toplu taşıma
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