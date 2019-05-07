İBB, Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından İBB'nin hesaplarına dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İBB'nin resmi Twitter hesabından ise Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı.

MISIRLIOĞLU PAYLAŞIMI

YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'na yönelik mesajı yayımladı. İBB'nin sosyal medyadan paylaştığı mesajın YSK kararının ardından paylaşılması dikkat çekti. Paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

TAKİPTEN ÇIKARILDILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı. Hesap, YSK'nın kararını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı retweet'ledi.