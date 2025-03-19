İBB Genel Sekreter Yardımcısı da gözaltında

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığını duyurdu. Polat, “İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Polat, "Bizi İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevgiden hiçbir güç vazgeçiremez" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarak çalıştıklarını vurgulayan Polat, "Çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum" mesajını paylaştı.