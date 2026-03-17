İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan "ev hapsi" kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Bir süredir ev hapsinde bulunan Polat’ın avukatları tarafından üst mahkemeye sunulan itiraz dilekçesi karara bağlandı. Mahkeme, mevcut delil durumu ve süreci göz önüne alarak Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti.

Süreç Nasıl Gelişmişti?

İBB’deki görev süresi boyunca kültürel miras ve restorasyon çalışmalarıyla tanınan Mahir Polat, geçtiğimiz dönemde başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından "konutu terk etmeme" (ev hapsi) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polat’ın bu karara yönelik yaptığı itirazlar, bugün itibarıyla sonuç verdi.

Görevine Dönüp Dönmeyeceği Merak Konusu

Mahkemenin ev hapsini kaldırma kararı, Polat’ın hareket özgürlüğünü geri kazandırmış olsa da diğer adli kontrol şartlarının (yurt dışı çıkış yasağı vb.) devam edip etmediği dosyaya göre netlik kazanacak.