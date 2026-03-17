  1. Anasayfa
  2. Güncel
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan "ev hapsi" kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki adli kontrol tedbirlerinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Bir süredir ev hapsinde bulunan Polat’ın avukatları tarafından üst mahkemeye sunulan itiraz dilekçesi karara bağlandı. Mahkeme, mevcut delil durumu ve süreci göz önüne alarak Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılmasına hükmetti.

Süreç Nasıl Gelişmişti?

İBB’deki görev süresi boyunca kültürel miras ve restorasyon çalışmalarıyla tanınan Mahir Polat, geçtiğimiz dönemde başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından "konutu terk etmeme" (ev hapsi) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polat’ın bu karara yönelik yaptığı itirazlar, bugün itibarıyla sonuç verdi.

Görevine Dönüp Dönmeyeceği Merak Konusu

Mahkemenin ev hapsini kaldırma kararı, Polat’ın hareket özgürlüğünü geri kazandırmış olsa da diğer adli kontrol şartlarının (yurt dışı çıkış yasağı vb.) devam edip etmediği dosyaya göre netlik kazanacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
Ekranların güzel oyuncusu yakışıklı sevgilisiyle aşka geldi
Etiketler mahir polat ibb ev hapsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! ''Türkçe'nin Başkenti'' Karaman'da Arapça İstiklal Marşı skandalı için 5 gün sonra soruşturma! Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı: İşte satışa çıkarılan taşınmazların tam listesi Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! İstanbul'da bir araç seyir halindeyken alev topuna dönüştü, sürücü kendini aracından aşağı attı! Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Ekrem İmamoğlu'nun davasına ''ziyaretçi'' kısıtlaması getirildi! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklanarak cezaevine konuldu! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Dilenci kılıklı kapkaççı önce kameralara ardından polise yakalandı! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı