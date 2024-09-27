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İBB ile Rusya arasında İşbirliği Protokolü

İBB ile Rusya arasında İşbirliği Protokolü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Moskova şehir yönetimi arasında, ilişkileri geliştirme amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile federatif bir yapıya sahip Moskova şehri yönetimi arasında ilişkileri geliştirme hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane'deki belediye binasında düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Şehri Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sergey Cheremin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve İBB bürokratları katıldı.

Protokol hakkında konuşan İmamoğlu, dünyada önemli konuma sahip iki ülke ve şehrin, bölgenin kaderini de şekillendirdiğini söyledi.

İşbirliği protokolü vesilesiyle iki şehrin ihtiyaçlarını daha etkili şekilde karşılayacaklarını belirten İmamoğlu, "Yerel diplomasinin başarılarını uluslararası ölçekte sergileme fırsatı bulacağız" dedi.

3 YIL GEÇERLİ

İstanbul ve Moskova'nın, bölgesel barış ile huzurun sağlanmasında önemli bir aktör olmasını arzu ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Zaman zaman oluşan ve oluşacak olumsuz durum ve şartlarda şehirlerin kendi arasında kuracağı ilişkilerin, üstlenebileceği arabuluculuk rollerinin toplumlar arasındaki diyaloğu ayakta tutmada çok büyük etkisi olacak" diye konuştu.

Böylesi bir ilişkinin içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, protokolün 2024 ila 2027 yılları arasında geçerli olacağı bilgisini paylaştı.

AA

Etiketler ibb ekrem imamoğlu Rusya Rusya ile anlaşma
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