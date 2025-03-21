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İBB Meclisi olağanüstü toplanıyor

İBB Meclisi olağanüstü toplanıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Meclis, 24 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde Saraçhane’deki başkanlık binasında bir araya gelecek.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan imzasıyla meclis üyelerine gönderilen resmi yazıda, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane’deki Belediye Başkanlık binasında gerçekleştirilecektir” denildi.

Ancak toplantı saatinde sonradan değişiklik yapıldı. Üyelere gönderilen ikinci bildirimde, “Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00’ten 10.00’a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, İBB ve iştiraklerine yönelik kamuoyunda dile getirilen iddiaların araştırılması için bir komisyon kurulması yer alıyor. Ayrıca, yürütülen adli soruşturmalar kapsamında hesaplarına tedbir konulan belediye şirketlerinde çalışan personelin maaş ödemelerinde yaşanabilecek mağduriyetin önlenmesine yönelik bütçesel düzenlemeler de meclisin gündeminde olacak.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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